Silber nach einer klaren Steigerung

Am Ende fehlten den Zürcherinnen nur 1,4 Punkte zum Titel. Der Grund dafür war eine deutliche Steigerung im Verlauf der Schweizer Mannschafts-Meisterschaften (SMM) in Winterthur. Gerade zum Auftakt patzte das Team um Stefanie Siegenthaler (Kutu Hinwil), Martina Eisenegger (TV Rüti), Kim Bernhardsgrütter (Satus Uster) und Chiara Altorfer (TV Rüti) am Stufenbarren.

Und selbst Teamleaderin Siegenthaler war davor nicht gefeit. Zum ersten Mal überhaupt zeigte sie an einem Wettkampf den «Hindorff», eine freie Felge am oberen Holmen mit Kontergrätsche.

«Mein Hauptziel war meine neue Übung zu zeigen. So gesehen bin ich glücklich, dass ich den Hindorff geschafft habe, der Rest ging leider in die Hose, was mich natürlich schon auch etwas ärgert», sagte die 23-Jährige aus Bertschikon. An der anstehenden WM vom 18. bis 24. Oktober in Kitakyushu (JAP) will sie natürlich ähnliche Patzer tunlichst vermeiden.

Ein Vorbild für Jüngere

Zum ersten Mal im Team Zürich 1 war die 13-jährige Kim Bernhardsgrütter. Hinzu kam, dass sie «nur» für den Sprung im Einsatz war und dies dann noch das letzte Gerät im Programm war. «Ich fieberte mit, musste aber aufpassen, dass ich meinen Einsatz nicht verpasse und rechtzeitig bereit bin.» Doch die Russikerin wurde den Erwartungen tatsächlich gerecht und lieferte die beste Sprungnote fürs Team.

Als Vorbild dient ihr dabei gerade ihre Oberländer Teamkollegin Siegenthaler. «Mein Ziel ist es ebenso an einer WM turnen zu können», sagte Bernhardsgrütter.

Derweil fühlt sich die Teamleaderin fast ein wenig geschmeichelt. «Es ist herzig, wie sie fragen: ‹Wie machst du das? Du bist gar nicht nervös.› Dabei brodelt es in mir. Es ist aber eine coole Erfahrung zu sehen, dass nicht mein Turnen sie am meisten beeindruckt, sondern mein Verhalten», so Siegenthaler.

Ebenso SMM-Silber holten sich die Zürcher Männer mit dem Rütner Moreno Kratter – allerdings fehlten ihnen in der Endabrechnung doch 6,6 Punkte auf Sieger Aargau 1. Insgesamt leistete sich das Team zu viele Fehler und Stürze für eine bessere Punktzahl.

Ein Faktor war zudem die Absenzenliste. So fehlte beispielsweise Olympia-Teilnehmer Eddy Yusof (Bülach). Oder aber der Fällander Ian Raubal, der wenige Tage vor dem Wettkampf bei einer Ringübung im Training unglücklich stürzte.

Als einziger Verband stellten die Zürcher in der Nationalliga A ausserdem zwei Equipen, so dass Cheftrainer Christian Grossniklaus gefordert wurde. «Zwei Teams mit nur vier Turnern anstatt sechs zu bilden, spricht schon gegen eine optimale Zusammenstellung. So mussten alle einen Sechskampf turnen.»

Wieder mal an den Ringen

So auch Kratter, der zuletzt vor über zwei Jahren einen Mehrkampf bestritt. «Eine Ringübung machte ich erst diese Woche wieder, ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Sechskampf turnen muss. So gesehen bin ich froh konnte ich alles durchziehen», sagte der 23-Jährige.

Nicht gerade in die Karten spielte ihm dabei, dass er seine beiden Paradegeräte, die er an der WM turnen wird erst am Schluss des Wettkampfes bestreiten durfte. Und ihm so die Energie fehlte. «Ich bin enttäuscht vor allem, dass mir die Reckübung so missriet. Und trotzdem: Mit Silber im Team ist Kratter trotzdem zufrieden – nur schon aufgrund der Umstände.

Bitter ist hingegen, dass das Team Zürich 2 nur wegen 0,034 Punkte in die NLB absteigen muss. Dafür wird das zweite Zürcher Frauenteam mit Fiona Müller, Kea Walser und Gina Altorfer (alle TV Rüti) in einem Jahr auf der höchsten Stufe in Bülach wieder mit dabei sein. Diesem war auf souveräne Art und Weise der Wiederaufstieg gelungen. (Renate Ried)