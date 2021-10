Selenati will zeigen, dass er es noch drauf hat

Kompliziert war sie bisher, die Saison von Nico Selenati. Aus organisatorischer Sicht. Vor allem sportlich aber lief sie nicht wie erhofft.



Auf der Strasse musste er bisweilen mehrere Wochen ohne Rennen überbrücken. Und auf der Bahn, wo der Wolfhauser zu den stärksten Schweizer Fahrern zählt, kam ihm eine Startmöglichkeit nach der anderen abhanden. Verständlich also, freut sich Selenati auf die am Dienstag beginnende Bahn-EM in Grenchen.