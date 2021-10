Laupen stellt sich dem Favoriten energisch in den Weg

Erstligist Laupen hat nach dem Derbysieg gegen die Glattal Falcons vor Wochenfrist nun ein sehr bitteres Wochenende hinter sich: 0 Punkte, 7:24 Tore lautet das Fazit aus den beiden Partien gegen Bassersdorf Nürensdorf (3:11) und Limmattal (4:13). Am Sonntag im Heimspiel gegen Limmattal gingen die Laupner immerhin noch 1:0 in Führung und retteten das 1:1 in die erste Pause, ehe sie im zweiten Drittel neun Gegentreffer kassierten. Am Samstag in Nürensdorf hielt Laupen den Schaden lediglich bis Spielmitte in Grenzen, ehe die Gastgeber ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauten. (zo)