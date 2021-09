«Die Rennleitung hat ein ähnliches Problem wie die Lehrer in der Schule»

Es ist bisher ein schwarzes Jahr für den Motorradrennsport. Ende Mai starb der Westschweizer ­Jason Dupasquier (19) in Mugello nach einem Unfall im Moto3-­Training zum GP von Italien, zwei Monate später verunfallte der 14-jährige Spanier Hugo ­Millán in einem Moto3-Nachwuchsrennen in Aragon tödlich. Und am letzten Samstag in Jerez starb der 15-jährige Dean Viñales im Rennen der Supersport-300-­WM.