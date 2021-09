Uster führt die feinere Klinge

Erstligist Uster überzeugte beim 29:28-Auswärtserfolg gegen Fides/Otmar St. Gallen durch eine tadellose kämpferische Leistung. Die Ustermer zeigten die etwas feinere Klinge als der Gegner und schafften es so, sich immer wieder aus heiklen Situationen zu befreien. Mehrmals konnten die Gäste mit bis zu vier Toren in Führung gehen. Fides zeigte sich allerdings ebenfalls gefestigt und glich immer wieder aus. Die Zuschauer kamen in den Genuss einer hochklassigen Erstliga-Partie, die zur Pause 16:16 stand und an Spannung kaum zu überbieten war.

Der Sieg der Ustermer gegen das in der ersten Hälfte mit einem mit einem offensiven 3-2-1-System verteidigende Heimteam geht in Ordnung. Denn nach dem 0:1 gerieten sie während dem ganzen Spiel nie mehr im Rückstand. Selbstverständlich war das nicht, erhielt Uster doch gleich neun Zeitstrafen. Zudem konnte Fides sieben Penaltys schiessen, die Gäste keinen einzigen.

Kenny Tan passt anstatt zu schiessen

Die Schlussminuten waren an Spannung kaum zu überbieten. Ein Timeout der Gäste in der 59. Minute zeigte Wirkung, Uster legte danach vor auf 28:27. Und 30 Sekunden vor dem Ende sprang Kenny Tan in den Kreis – anstatt zu werfen, passte er aber scharf auf den wartenden Roman Flessati, der den vielumjubelten 27:29-Treffer erzielte. Mit einem direkt verwandelten Freistoss konnte Fides noch verkürzen, mehr aber auch nicht.

Fabrizio Steiner im Tor der Gäste zeigte eine starke Leistung. Baldin Rohde überzeugte derweil sowohl hinten wie auch im Angriff durch gute Kreisanspiele. Neuzugang Adrian Balsiger stach mit einer starken kämpferischen Leistung hervor und traf sowohl aus der zweiten Reihe wie nach 1:1-Aktionen. Und Gianluca Schaub überzeugte während des gesamten Spiels sowohl als Spielmacher als auch als Torschütze (sechs Tore bei sieben Versuchen). (zo)