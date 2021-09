Toppen oder sich frühzeitig ins Seil fallen lassen

Einen souveränen Auftritt legte zudem U18-Athletin Anja Köhler aus Wila hin. Sie bewältigte beide Qualifikationsrouten am Vormittag und über Mittag souverän. Als einzige Athletin schaffte sie es, bis zum Top zu klettern. Auch im Finaldurchgang toppte sie erneut als einzige Athletin und holte sich so verdientermassen den U-18-Meistertitel.

Beim fünften Griff passierte es

Aus der Region versuchte sich neben der 17-Jährigen Köhler auch der 16-jährige Mauro Thommen aus Nänikon. Er nahm den Wettkampf in der Kategorie U18 ambitioniert in Angriff. In tieferen Juniorenkategorien hatte er schon mehrere SM-Medaillen gewonnen – entsprechend hohe Ziele hatte er nun in seiner Heimhalle, was er in der Qualifikation bereits bestätigte. Doch der Wettkampf endete für ihn mit einem frustrierenden Erlebnis.

«Ich konnte als Vierter in den Finaldurchgang steigen, da durfte ich mir ein gutes Resultat erhoffen», sagte Thommen. Doch bereits beim fünften Griff sei dann das Unerwartete passiert, und er habe sich ins Seil fallen lassen müssen. «Ich wusste, dass an jener Stelle ein schwieriger Zug zu bewältigen war. Ich rutschte einfach mit dem Fuss weg.»

Bouldern für die Sicherheit

Den Frust bewältigte Thommen mit einer zusätzlichen Laufrunde ausserhalb der Halle. Danach vermochte er auf eine durchaus erfreuliche Saison zurückzublicken. «Ich bin mit meinem Saisonverlauf sehr zufrieden», sagte er. «Schade, dass ich noch an einem Finger verletzt war und erst zu diesem Abschlusswettkampf wieder einigermassen beschwerdefrei in den Wettkampfmodus zurückkehren konnte.»

Nach der SM in Uster, die das Saisonende markierte, freut sich Thommen auf die Zeit ausserhalb der Kletterhalle. «Ich werde mit einem Kollegen im Tessin an einigen Felsblöcken bouldern gehen», erzählt er. Das Bouldern im Verzascatal gebe ihm auch für die nächste Saison Sicherheit.