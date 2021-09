Medaillengewinner im Genussmodus

Unter das Motto «Zurückfinden zum beschwingten Sporttreiben und Laufen» stellte Jens-Michael Gossauer seine Teilnahme am Pfäffikersee-Lauf. Der Grund für die überraschende Aussage des profilierten Duathleten lag eine Woche zurück. An den Powerman-Weltmeisterschaften in Zofingen über 10 km Laufen, 150 km Velo und nochmals 30 km Laufen sicherte sich der 28-Jährige aus Bäretswil zum zweiten Mal in Folge die Silbermedaille – bei misslichsten Bedingungen.