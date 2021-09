Uster teilt sich mit Arbon die Punkte

Nach einem äusserst intensiv geführten Erstliga-Spiel trennten sich Uster und Arbon 22:22. Beide Teams glänzten durch starke Abwehrleistungen. Die besten Momente hatten die Ustermer, wenn sie sich auf ihre kollektive Stärke besannen. So waren an den ersten sechs Toren fünf verschieden Spieler beteiligt. Auf Arboner Seite war der grossgewachsene Thierry Gasser eine echte Knacknuss. Er überzeugte als Spielmacher und Torschütze. Bei den Ustermern zeigte derweil Neuzugang Lennert Nilles (Juniorenabteilung von GC/Amicitia) eine sehr gute Verteidigungsleistung, im Angriff überzeugte Gianluca Schaub als Spielmacher.

In der ersten Hälfte führte Uster die etwas feinere Klinge. Das Heimteam ging darum verdient mit einer Drei-Tore-Führung von 12:9 in die Pause. Ab der 35. Minute liessen die Ustermer im Angriff aber stark nach. Sie verzettelten sich nun in Einzelaktionen. Dies nützten die Arboner resolut aus und kamen wieder näher. Uster agierte zwar mit viel Kampfgeist, musste in der 56. Minute aber dennoch den Ausgleich zum 21:21 hinnehmen. Jetzt war wieder jeder Ausgang möglich. Beide Mannschaften hatten denn auch Chancen auf den Sieg, letztlich aber blieb es bei der gerechten Punkteteilung. (zo)