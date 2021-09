Von der «Schissfreud», dem Staunen und Umdenken

Freitagabend beim Bauernhofes in Niederuster im Ziel des Greifenseelaufs: Tröpfchenweise treffen sie ein, die Sportlerinnen und Sportler. Die einen haben den See umrundet und die 17,9 km gemeistert (total sind es 1580 Männer und 715 Frauen), andere haben die Kurzstrecke von Maur zurück an den Ausgangspunkt in den Beinen (509/659). Schnell, gemütlich, ausgepumpt oder entspannt.