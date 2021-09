Er prägt den EHCD ohne grosse Worte

Es begann mit einer schlaflosen Nacht. Als Reto Stirnimann im Oktober 2017 angefragt wurde, ob er die Nachfolge von Andrea Cahenzli übernehme, tat er sich extrem schwer. Denn Cahenzli hatte ihn als Nachwuchschef nach Dübendorf geholt, und nur schon diese Aufgabe war etwas komplett Neues für ihn.

Doch er sagte zu. Und nun steigt er in seine vierte Saison mit dem EHCD. Sie beginnt am Samstag mit dem Heimspiel gegen Huttwil – und der EHCD gehört, mit einem im Vergleich zur Vorsaison kaum veränderten Kader, zu den Mitfavoriten in der höchsten Amateurliga MSL.