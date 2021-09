Schneller als er waren erst zwei Schweizer

Darauf hatte er lange gewartet: In Bellinzona lief der Rütner Dany Brand am Dienstagabend über 400 m Hürden eine persönliche Bestzeit. In 48,96 Sekunden blieb der 25-Jährige erstmals in seiner Karriere unter 49 Sekunden.

Seine bisherige Bestleistung hatte er 2017 an der U23-EM in Polen aufgestellt, dort war er in 49,14 Sekunden zur Silbermedaille gelaufen. Danach geriet seine Entwicklung ins Stocken.

Nur knapp an der WM-Limite vorbei

Nun scheint auch eine WM-Teilnahme im nächsten Jahr im Bereich des möglichen. Die Limite für die Weltmeisterschaften im nächsten Sommer in Eugene USA verpasste Brand im Tessin um nur sechs Hundertstel.

In der Schweizer Allzeit-Bestenliste rückte er auf Rang 3 vor. Schneller als der Rütner liefen über 400 m Hürden bisher nur Marcel Schelbert, dessen Schweizer Rekord von 48,13 Sekunden aus dem Jahr 1999 datiert, sowie Kariem Hussein (48,45).