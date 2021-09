Wenk schlägt im steilen Schlussanstieg zu

Der Bertschiker teilte sich das Rennen, von dem er sagt, in diesem sei viel Geduld gefragt, ausgezeichnet ein. Im flachen Teil versuchte er seinen eigenen Rhythmus zu laufen und forcierte nicht.

Anders als etwa Clément Durance. Der Franzose lag bei Rennhälfte noch an der Spitze, im Aufstieg nach Wengen fiel er dann aber zurück.

Wenk hingegen war bei der Abzweigung Wixi auf 1855 m noch an fünfter Stelle. Er legte auf dem steilen Weg zum Ziel aber zu und überholte noch drei Konkurrenten – den letzten sogar nach der 40-km-Marke.

Siegerin bei den Frauen wurde die Deutsche Laura Hottenrott. Eine starke Leistung zeigte Theres Leboeuf. Die in Rüti aufgewachsene und nun seit vielen Jahren in der Westschweiz lebende Läuferin klassierte sich als Dritte. Sie war damit beste Schweizerin.