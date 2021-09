Schlumpf glänzt in Wien

Im April der Olympiaqualifikations-Marathon in Bern-Belp, im August der Olympiamarathon in Sapporo und nun der Wien-Marathon – Fabienne Schlumpf mutete sich beim Einstieg in ihre Karriere über 42,2 km innerhalb von fünf Monaten ein Programm zu, das zum Scheitern verurteilt schien.



Doch in Bern lief die Wetzikerin in 2:26:14 Stunden bei kühlen, windigen Verhältnissen Schweizer Rekord, in Sapporo wurde sie bei feuchtheissen Bedingungen hervorragende Zwölfte, und jetzt, nur fünf Wochen später, verpasste sie in Wien in 2:26:31 ihren Rekord nur knapp und wurde Vierte.

Ihr Trainer Michi Rüegg hatte die beiden langen Rennen in dieser kurzen Zeit als «bewusstes Experiment» bezeichnet. Und die Läuferin selber hatte erklärt, dass sie in Wien ihren «ersten schnellen Marathon» bestreiten will.

Bern war ein Sicherheitslauf gewesen, um die Limite für Sapporo zu schaffen, und in Japan war des Klimas wegen nicht mehr möglich gewesen. In Wien herrschten zuletzt Temperaturen von rund 23 Grad – auch nicht eben ideal.