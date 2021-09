Laupen geht beim Titelverteidiger unter

Als Knackpunkt erwies sich letztlich auch die Schlussphase des ersten Abschnitts, in der es die Laupnerinnen verpassten, das 1:1-Remis in die Pause zu retten, um so Moral zu tanken.

Erst unterlief Kapp in der 18. Minute ein grosser Fehler. Hinter dem eigenen Tor von zwei Gegnerinnen bedrängt, spielte sie beim Versuch zu befreien, den Ball der einschussbereiten Schwedin Philippa Blom auf die Schaufel – 1:2. Und nur kurz darauf war Laupen in der Defensive völlig unsortiert, die frei stehende Olivia Herzog brauchte nur noch einzuschieben. (zo)