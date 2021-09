Kindlimann lässt nichts anbrennen

Fabian Kindlimann hat sich scheinbar gut von seiner Verletzung erholt. Nachdem er am vergangenen Wochenende am Nordwestschweizer Schwingfest den Kranz noch knapp verpasst hatte, liess er am Sonntag am Nordostschweizer Fest in Mels nichts anbrennen.



Der routinierte Athlet des Schwingklubs Zürcher Oberland klassierte sich mit 57 Punkten auf dem geteilten vierten Platz. Der Eidgenosse sicherte sich damit den Kranz. Für den 30-jährigen Fischenthaler war es der bereits 45. Kranz der Karriere.