Giovinazzi vergibt sicher geglaubte Punkte

Als es zählte, gab es wieder nichts Zählbares. Das Hinwiler Team Alfa Romeo ging in Monza leer aus. Dabei hatte das Rennwochenende in Norditalien so gut begonnen. Am Freitag fuhr Antonio Giovinazzi im Qualifying auf Rang 10. Am Samstag im Sprintrennen, das die Startaufstellung für den Sonntag definierte, verbesserte er sich auf den 7. Rang.

Doch im Hauptrennen währte die Freude nur kurz. Am Start überholte Giovinazzi zwar Carlos Sainz im Ferrari, doch in Kurve vier kollidierte er mit dem Spanier, als er nach einem Fahrfehler kurz vor der Strecke abgekommen war.

Giovinazzi konnte nach einem Boxenstopp zwar mit einer neuen Frontpartie weiterfahren, doch die Hoffnung auf Punkte war früh dahin – da spielte auch die Fünf-Sekunden-Strafe, die er für sein Malheur aufgebrummt erhielt, keine Rolle.

Er konnte mit den Ferrari mithalten

Zwar bewies der Italiener an seinem Heimrennen hernach, dass die gute Startposition kein Zufall war – als er dem Feld hinterherhetzte fuhr er ähnliche Zeiten wie die beiden Ferrari-Piloten, mit denen er sich in der Startrunde duelliert hatte. Dieser Fakt gepaart mit der Tatsache, dass das Ferrari-Duo das Rennen auf den Rängen 4 (Charles Leclerc) und 6 (Sainz) beendete, ist für Alfa Romeo besonders bitter.

Im WM-Duell mit Williams verpasste Giovinazzi wichtige Punkte, während George Russell als Neunter dafür sorgte, dass die Briten ihren Vorsprung auf unterdessen 19 Zähler ausbauten.