Die Riders überraschen zum Auftakt

Die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti haben zum Start der Meisterschaft Zug United düpiert. Die Oberländer NLA-Frauen, die die letzte Saison die Qualifikation mit nur einem Sieg auf dem letzten Platz abgeschlossen hatten, während die Zugerinnen Vierte geworden waren, setzten sich in der Zentralschweiz 4:2 durch.



Einen entscheidenden Beitrag zum Auftakterfolg trug auch die neue Riders-Tschechin Hana Polakova bei. Die 33-jährige Stürmerin traf zweimal.

Obwohl Zug in der Anfangsphase mehr Abschlüsse als die Gäste zu verzeichnen hatten, gingen diese durch Polakova in der 5. Minute in Führung. Die defensiv agierenden Oberländerinnen mussten in der zweiten Hälfte des Startdrittels zwar den Ausgleich hinnehmen. Sie gingen dennoch mit einer Führung in die erste Pause, da Lisa Devenoge (20.) einen Freistoss verwertete.

Kurz vor Spielhälfte kam es für die Gäste noch besser. Sie fingen einen Angriff der Zugerinnen ab, Annina Faisst zog mit Tempo durch und traf zum 3:1.