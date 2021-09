Deshalb steht der UHC Uster vor einer schwierigen Saison

Sie waren so nahe dran. Nur zwei Punkte fehlten dem UHC Uster in der letzten Saison zum Einzug in die Playoffs. Zweimal haben die Ustermer dies in der NLA bisher geschafft, im Frühling 2018 und 2019. Doch in der am Samstag mit dem Heimspiel gegen Waldkirch-St. Gallen beginnenden Saison zählen die Ustermer nicht zu den meistgenannten Playoff-Kandidaten.