Ihre Verfassung könnte kaum unterschiedlicher sein

Florian Fauser ist froh, geht es am Wochenende los. «Wir haben in der Vorbereitung unseren Plan durchgezogen und sind bereit», sagt der Trainer der Floorball ­Riders Dürnten-Bubikon-Rüti. «Jetzt braucht es Spiele, um besser zu werden.»



Beim Lokalrivalen UHC Laupen tönt es vor dem Meisterschaftsauftakt in der Frauen-NLA hingegen anders. Er hätte gerne mindestens einen weiteren Monat Zeit gehabt, sagt Trainer Yves Kempf. «Wir laufen auf dem Zahnfleisch.»