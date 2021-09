Kubica fährt auch in Monza

Kimi Räikkönen darf nach seiner Corona-Infektion auch beim nächsten Formel-1-Rennen am kommenden Wochenende in Monza nicht starten. Er wird im Team Alfa Romeo wie zuletzt in Zandvoort durch den Polen Robert Kubica ersetzt.

Die Behörden hätten eine Freigabe für den 41-jährigen Finnen verweigert, teilte der Hinwiler Rennstall vor dem Grossen Preis von Italien mit. Räikkönen müsse sich weiter zu Hause selbst isolieren, hiess es.