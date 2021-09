EHCD und EHCW setzen auf Zertifikat

Sie haben sich schon damit beschäftigt, bevor die breite Öffentlichkeit darüber diskutierte. Und sie haben entschieden, bevor ­ihnen die Behörden den Entscheid abnahmen. Vielleicht sorgt der Bundesrat am Mittwoch zwar dafür, dass es ohnehin keinen Unterschied mehr macht. Aber schon lange ist klar: Für die Spiele der ersten Mannschaften des EHC Dübendorf in der MSL und des EHC Wetzikon in der 1. Liga gilt die 3G-Regel. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, erhält Zutritt in die Eishallen der beiden besten Oberländer Klubs.