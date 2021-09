Bottas fährt künftig für Sauber

Die Dominosteine im Formel-1-Transfermarkt beginnen zu fallen – und beim Hinwiler Team Alfa Romeo folgt ein Finne auf einen Finnen. Was zuletzt immer öfter durch die Gerüchteküche geisterte, ist nun Tatsache: Valtteri Bottas übernimmt 2022 das Cockpit von Kimi Räikkönen bei Alfa Romeo, der letzten Mittwoch seinen Rücktritt per Ende Saison bekanntgegeben hatte.

Der 32-Jährige Bottas, neunfacher GP-Sieger bei 167 Starts, war seit 2017 Teamkollege von Lewis Hamilton bei Mercedes. Nun erhält der Finne beim Branchenprimus offenbar keinen neuen Vertrag mehr.

«Das Potenzial in Hinwil ist da.»

Valtteri Bottas

In Hinwil unterzeichnete Bottas laut Communiqué des Teams einen mehrjährigen Vertrag. Teamchef Frédéric Vasseur bezeichnete den Finnen als den «richtigen Fahrer, der uns helfen kann, einen Schritt Richtung Spitze zu machen. Mit ihm kommt ein Teamplayer mit Erfahrung in einem Spitzenteam zu uns». Bottas wird mit den Worten zitiert, er freue sich auf die neue Herausforderung. «Das Potenzial in Hinwil ist da.»

Wer der Teamkollege von Bottas in Hinwil sein wird, ist noch offen. Auch der Vertrag des derzeitigen Stammfahrers Antonio Giovinazzi läuft aus.