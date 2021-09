Räikkönen startet nicht in Zandvoort

Es gehe Räikkönen gut, er habe keine Symptome und habe sich nun im Hotel isoliert, schreibt das Team. Man habe seine Kontakte abgeklärt und erwarte keine weiteren Folgen für das Team, heisst es.

In Zandvoort wird Test- und Ersatzfahrer Robert Kubica Räikkönens Auto pilotieren. Der Pole, der 2008 in Kanada den ersten und bisher einzigen Sieg für Sauber holte, fuhr sein letztes Rennen am 1. Dezember 2019 in Abu Dhabi für Williams. Für Alfa Romeo kam er seither in acht freien Trainings zum Einsatz, zuletzt am 1. August in Ungarn.

Ob Räikkönen für den bereits in einer Woche folgenden GP von Italien in Monza wieder einsatzfähig ist, scheint sehr fraglich. (fbo)