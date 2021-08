Abraham ohne Konkurrenz unterwegs

Ein Aber gibt es, und dieses hört sich kurios an. Ali Abdi Salem gewann an der 10-km-Strassenlaufmeisterschaft in Lugano den Titel in der Kategorie U20. Der 19-Jährige des LC Uster trug seinen Anteil zu Team-Gold mit. Aufgrund seiner Leistung (30:10 Minuten) wäre ihm auch Bronze bei den Männern zugestanden.