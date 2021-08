Er hat in seinem Sport Seltenheitswert

Ein Mittwochabend Anfang August in der Ustermer Landihalle. Auf dem Kunststoffboden dreht André Wiesli zuerst einige Laufrunden, dann folgen diverse Dehnübungen. Nach dem Aufwärmen zwängt der 16-Jährige seine Füsse in die Rollschuhe. Das Training an diesem heissen Abend kann beginnen.

Trainerin Anita Wiesli ruft die beiden Mädchen und die zwei Burschen zur Besprechung zusammen. Danach drehen die jungen Rollkunstlauf-Sportlerinnen und -Sportler ihre Runden, laufen vor- und rückwärts und fokussieren sich auf den nächsten Sprung.

Schmerzfrei stürzen