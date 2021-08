Wenn das Dessert zur Hauptspeise wird

Sie ist tagelang auf dem Renn­velo. Kämpft sich im Wiegetritt Steigungen hoch. Sitzt Stunde um Stunde im Sattel.



Bei jedem Wetter. Ob Tag oder Nacht. Und reduziert den Schlaf aufs Minimum.

Nicole Reist legt dabei Strecken von mehreren tausend Kilometern am Stück zurück. So schnell wie keine andere Frau. Seit Jahren ist die in Weisslingen lebende Oberländerin im Ausdauer-Radsport das Mass aller Dinge. Hat immer wieder Grenzen verschoben und Wettkampfkombinationen absolviert, die als unmöglich galten.