«Für die Zukunft wird mir dieses Rennen bestimmt viel bringen»

Platz 12 im Marathon an den Olympischen Spielen in Tokio – das ist eine Topleistung. Wie lautet Ihre Einschätzung?

Fabienne Schlumpf: Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden – mit dem Rennen und mit dem Rang. Unterwegs wusste ich nie genau, an welcher Position ich unterwegs bin und auf welche Endzeit. Als im Ziel die 2:31:36 Minuten und die 12 beim Rang aufleuchteten, verspürte ich eine Riesenfreude.