Wo sich das Erfolgs-Duo nicht einig ist

In der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit gilt es für Fabienne Schlumpf ernst. Dann nimmt sie in Sapporo den Olympia-Marathon in Angriff. Es ist erst der zweite Marathon überhaupt für die Wetzikerin, die 2016 in Rio de Janeiro über 3000 m Steeple 18. geworden war. Ihr Marathon-Debüt krönte sie im April in Belp in 2:26:14 Stunden nicht nur mit dem Olympia-Ticket, sondern auch mit dem Schweizer Rekord.

Im Hintergrund stets mit dabei ist Michi Rüegg. Der Langstrecken-Nationaltrainer von Swiss Athletics ist nicht nur der Coach, sondern auch der Lebenspartner von Fabienne Schlumpf. Eine Duo, das funktioniert – das zeigen die Erfolge, zu denen etwa die EM-Silbermedaille im Steeple 2018 zählt, aber auch vier aktuell gültige Schweizer Rekorde (Steeple, 10 km Strasse, Halbmarathon, Marathon). Ein Duo aber auch, das nicht immer einer Meinung ist, wie unser Video zeigt.