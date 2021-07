Ugolkova scheitert im Vorlauf klar

Maria Ugolkova hat ihren letzten Einsatz an den Olympischen Spielen hinter sich gebracht. Über 100 m Crawl verpasste die Athletin des SC Uster-Wallisellen den Einzug in den Halbfinal. Die 32-Jährige belegte in ihrem Vorlauf den dritten Rang in 54,86 Sekunden.

Deutliche Bestzeit wäre nötig gewesen

Unter allen 51 Starterinnen figuriert Ugolkova auf Rang 22. Für die Top-16 und damit die Halbfinalqualifikation hätte sie 1,15 Sekunden schneller schwimmen müssen. Ugolkova verpasste aber auch ihre persönliche Bestleistung von 54,54 Sekunden, die sie vor zwei Jahren an den Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju aufgestellt hatte.

Damit blieb die gebürtige Russin bei ihrem dritten Start in Tokio zum zweiten Mal im Vorlauf hängen. Auch über 100 m Delfin hatte sie die Halbfinalqualifikation verpasst. In ihrer Paradedisziplin 200 m Lagen hingegen setzte sie sich im Vorlauf durch und verpasste die Finalqualifikation als Neunte um lediglich sechs Hundertstel.