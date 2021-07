«Ich möchte im Ziel richtig kaputt sein»

Die Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr haben Fabienne Schlumpf und ihr Trainer und Lebenspartner Michi ­Rüegg genutzt, den längst angedachten Disziplinenwechsel vom Steeple auf die Langdistanz früher als geplant zu vollziehen. So startet die Wetzikerin an ihren zweiten Olympischen Spielen in der Königsdisziplin des Laufsports – dem Marathon.