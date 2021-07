Ugolkova setzt sich mühelos durch

Der Vorlauf ist für Maria Ugolkova keine grosse Hürde: Die Ustermerin schwimmt über 200 m Lagen Schweizer Rekord und qualifiziert sich für die Halbfinals. Die 32-Jährige schlägt in ihrer Paradedisziplin nach 2:10,04 Minuten an und stellt damit die fünftbeste Zeit aller Schwimmer in den Vorläufen auf. Ihren eigenen nationalen Rekord aus dem Jahr 2019 verbessert sie um 68 Hundertstel.

Mit dieser Zeit darf die gebürtige Moskauerin, die 2018 über 200 m Lagen EM-Bronze gewonnen hatte, von ihrer ersten Finalqualifikation an Olympischen Spielen träumen. Die Halbfinals finden in der Nacht auf Dienstag statt. Letztmals ging ein Olympia-Final der Schwimmer 2008 in Peking mit Schweizer Beteiligung (Dominik Meichtry) über die Bühne.