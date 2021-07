Djakovic schwimmt ganz knapp am Final vorbei

Die Schweizer Schwimmer müssen weiter auf die erste Olympia-Finalteilnahme seit 2008 warten. In Tokio verpasst Antonio Djakovic über 200 m Crawl als Elfter den Vorstoss unter die Top 8 nur um zwei Zehntel. Der Athlet des SC Uster-Wallisellen knackte im Tokyo Aquatics Centre über 200 m Crawl zwar in 1:45,92 erstmals die 1:46er-Grenze.

Damit fehlten dem 18-jährigen Ustermer, der über die doppelte Distanz in Japan Neunter geworden war, zur im Idealfall möglichen Finalteilnahme allerdings 0,22 Sekunden. Halbfinal-Schnellster war der Brite Duncan Scott in 1:44,60.

Meichtrys Rekord bleibt bestehen

Zugleich blieb Djakovic über 200 m Crawl nur um zwölf Hundertstel über dem Schweizer Rekord. Diesen hatte der damalige Olympia-Sechste Dominik Meichtry, er schwamm ebenfalls für den SCUW, an den Spielen 2008 in Peking bei seinem Sieg im Vorlauf gegen Michael Phelps aufgestellt.

Djakovic ist in Tokio ein Vielstarter. Nach seinem Schweizer Rekord über 400 m Crawl am Samstag und Rang 14 mit der Schweizer 4x100-m-Crawlstaffel am Sonntag steht für den Crawl-Spezialisten zum persönlichen Olympia-Abschluss am Dienstag noch der Staffel-Einsatz über 4x200 m an.