Krummenacher feiert Podest-Premiere

Der Steigerungslauf von Randy Krummenacher hat auch in Assen angehalten. Der Supersportweltmeister von 2019, der diese Saison bisher die Ränge 11, 9 (dreimal hintereinander) sowie 7 belegt hatte, ist im holländischen Assen weiter näher an die Spitze gerückt.



Der für das EAB-Team fahrende Töffpilot aus dem Grüt beendete das erste Rennen in Holland auf Rang 5. Tags darauf feierte der Oberländer seine Podest-Premiere 2021. Er wurde Dritter. Der Oberaargauer Dominique Aegerter gewann beide Rennen.

Ihm sei bewusst, dass es gedauert habe, sagte Krummenacher. «Aber ich wusste auch, dass wir gute Resultate erreichen können.» Endlich habe sich die Arbeit ausbezahlt, freute sich der 31-Jährige nach dem 3. Rang. «Dieses Podium ist wichtig für mich und das Team und ist hoffentlich das erste von vielen.»

Die Freude nach dem Duell

Im ersten Rennen hatte Krummenacher zwischenzeitlich an Terrain eingebüsst. Von Platz 5 aus gestartet, lag er nach neun Runden auf Position 7, bevor er dann in der zweiten Rennhälfte wieder Boden gut machte.

In der Schlussrunde lieferte er sich mit Jules Cluzel einen spektakulären Kampf um Platz 4, in dem er den Kürzeren zog. Er sei erfreut über das Ergebnis, sagte Krummenacher hinterher.

Und er war sicher: «Es geht noch besser.» Im zweiten Rennen lieferte er dafür den Beweis. (zo)