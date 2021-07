Kocher schreibt Geschichte, doch die Enttäuschung überwiegt

Die Ustermerin Fabienne Kocher stand bei ihrer Olympia-Premiere nahe am Medaillengewinn. Letztlich beendete die WM-Dritte das Turnier in der Kategorie bis 52 auf Platz 5.



«Es ist immer bitter, wenn man im Halbfinal steht und dann ohne Medaille nach Hause muss. Das ist der Worst Case in meinem Sport», sagte sie. «Die Enttäuschung überwiegt jetzt ganz klar und sie wird noch einige Tage anhalten.»



Der Traum von der Olympia-Medaille platzte für Kocher in den letzten beiden Kämpfen. Nachdem sie im Halbfinal gegen die topgesetzte Französin Amandine Buchard unterlegen war, verlor Kocher auch den Kampf um den 3. Platz gegen die Britin Chelsie Giles.

«Sie war heute besser, das muss ich ihr zugestehen. Ich konnte zu keinem Wurf ansetzen, und im Halbfinal ging es ja sehr schnell», fasste Kocher zusammen. Ihr 5. Rang ist aber das beste Resultat einer Schweizer Frau bei Olympischen Spielen im Judo.