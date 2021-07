Die Oberländer Olympiastarter auf Social Media

Es ist soweit. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio hat begonnen. Die in Hinwil wohnende Litauer Läuferin Agne Serksniene ist voller Aufregung vor Ort und postet auf Instagram ein Bild der Olympischen Ringe. Das Holz, aus dem sie gemacht wurden, kommt von Bäumen, deren Samen von Athleten und Athletinnen zu den letzten Olympischen Spielen in Tokio 1964 mitgebracht wurden.