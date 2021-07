Darum setzt der neue Deal Sauber unter Druck

Wer in der Formel 1 eine ­schlechte Nachricht publizieren wollte, für den war die letzte Woche der perfekte Zeitpunkt. Im Vorfeld des GP von Grossbritannien war viel mediales Rauschen: das neue Sprint-Qualifying, die Zulassung von Fans an die Rennstrecke, die Präsentation eines Modells der nächstjährigen, nach einem völlig umgekrempelten Reglement gebauten Autos – Diskussionsstoff gab es rund um das Rennen in Silverstone genug.