Wenn die Emotionen über Rang und Zeit hinausgehen

Die Pandemie und in der Vorwoche das Unwetter – das Festhalten am 32. Uster Triathlon brauchte Mut, Durchhaltewillen und viel Zusatzaufwand.



Schliesslich resultierte aber ein Erfolg – für einen Grossteil der wettkampfhungrigen Multisportlerinnen und Multisportler in den verschiedenen Kategorien wie für die Organisatoren. Alle sahen sich belohnt für ihren Einsatz.