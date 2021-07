Fertig fahren ist schon schwer genug

Das Wetter bei ihren vier Rennen im Frühling in Spanien? Bescheiden. Es regnete oft. An einem einzigen Tag kletterte das Thermometer über die 20-Grad-­Marke.



Das ist nicht prickelnd für ein Afrika-Wüstenkind, wie sich Vera Looser selber nennt.

Die letzten paar Tage in Tokio? Auch keine Offenbarung. Looser verfolgt das Wetter in ­Japans Hauptstadt genau: «Es ‹seicht› jeden Tag.» Obwohl im Vorfeld der Olympischen Spiele häufig über die zu erwartende Hitze debattiert wird, stellt sich die Radsportlerin auf ein nasses Strassenrennen am 25. Juli ein.