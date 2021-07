Der perfekte Tanz an Olympia

Es herrscht eine entspannte und doch konzentrierte Stimmung an diesem Vormittag in der Reit­halle in Wermatswil. Estelle Wettstein dirigiert und führt ihr Pferd West Side Story Old immer wieder mit Zungengeräuschen und kurzen verbalen Anweisungen.

Rund eine Stunde dauert das Training, in dem verschiedene Gangarten und Bewegungsabläufe eingeübt werden. Akribisch beobachtet wird es von Trainerin Marie-­Line Wettstein. Immer wieder lobt und korrigiert sie – Mutter und Tochter sind dabei via Kopfhörer verbunden.