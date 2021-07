Den Bombenlauf im Hinterkopf

Etwas mehr als ­einen Monat ist es her, seit der Schweizer Verband seine Selektionen für die Titel­kämpfe in Tschechien bekannt gegeben hat. Genügend Zeit also für Riccardo Rancan, die Vorfreude auf seine Elite-WM-Premiere ausgiebig geniessen zu können.



Und natürlich auch, um sich akribisch auf die Wettkämpfe vorzubereiten, die rund 60 km nördlich von Prag, in der Region von Doksy, ausgetragen werden.