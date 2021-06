Ustermer Judokas für Olympia selektioniert

Zwei Schweizer Judokas haben den Sprung an die Olympischen Spiele in Tokio geschafft. Speziell dabei: Beide gehören demselben Verein an, dem Judoclub Uster.



Am Dienstag hat Swiss Olympic die Riedikerin Fabienne Kocher sowie den Ustermer Nils Stump selektioniert. Sowohl für die in der Kategorie bis 52 kg kämpfende Kocher als auch für Stump (bis 73 kg) ist es die erste Teilnahme an Olympischen Spielen.

Der 24-jährige Stump sicherte sich seinen Quotenplatz dank Rang 18 in der Weltrangliste. Derweil hatten in der Kategorie bis 52 kg mit Kocher und Evelyne Tschopp zwei Schweizerinnen die Selektionskriterien via die Platzierung in der Weltrangliste erfüllt.

Da pro Kategorie und pro Land aber nur eine Athletin teilnahmeberechtigt ist, schlug der Verband der Selektionskommission von Swiss Olympic Fabienne Kocher zur Selektion vor.