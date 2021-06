Der Startschuss fällt in Hittnau

Andrin Gees bei den Elite-Männern sowie Vera Looser bei den Frauen hiessen die Gesamtsieger 2020, wobei nur zwei Rennen ausgetragen werden konnten. Die in Hinwil wohnende Looser tritt nun auch beim Auftakt in Hittnau an. Die Ehefrau von Marathonbike-Profi Konny Looser ist zugleich der bekannteste Name im ganzen Feld.

Die mehrfache namibische Meisterin (Strasse und Mountainbike) bestritt an den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro 2016 das Strassenrennen und hat auch bereits die Qualifikation für die kommenden Spiele in Tokio geschafft.