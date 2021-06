Die Schweizer haben nichts zu bestellen

An den Europameisterschaften steht die Schweiz nach zwei sieglosen Spielen und mit nur einem Punkt mit dem Rücken zur Wand. Gegen Italien verlor sie in Rom auch in der Höhe verdient 0:3. Manuel Locatelli traf zwei Mal (26./52.), Ciro Immobile setzte den Schlusspunkt in der 89. Minute.

Das Beste an diesem Abend im Römer Olympiastadion war aus Schweizer Sicht, dass die SFV-Auswahl noch immer Chancen auf die Achtelfinal-Qualifikation hat. Gewinnt sie am Sonntag zum Abschluss der Vorrunde in Baku gegen die Türkei, ist sie mit vier Punkten mindestens Gruppendritter.

Das müsste im Normalfall reichen für die K.o.-Phase. Italien steht derweil nach dem zweiten 3:0-Sieg als erster Achtelfinalist fest.

Schlusspfiff als Erlösung

Als Schiedsrichter Karasew das Spiel abpfiff, muss das für die Schweizer wie eine Erlösung gewesen sein. Sie hatten soeben eine Partie erlebt wie schon lange nicht mehr. Sie hatten erleben müssen, wie viel an Qualität fehlt zu einem Top-Team.

Hier war es nicht die Probebühne der Nations League. Hier war es die EM-Endrunde, an welcher der Gegner, ein Mitfavorit auf den Titel, ernst machte. Und so wurde es ein Spiel, in welchem die Schweizer nur Staffage waren beim Sturmlauf der Italiener.

Die Leiden der Schweizer fingen früh an, eigentlich ohne Verzögerung. Ciro Immobile, der beste italienische Torschütze der Serie A, hatte die erste grosse Chance mit dem Kopf nach einem Vorstoss von Leonardo Spinazzola über die linke Seite. Gerademal elf Minuten waren da gespielt.

Kurz darauf hatten die Schweizer Glück, dass der VAR ein Tor von Giorgio Chiellini wegen Handspiels annullieren liess (19.). Doch schon da spürte man: Das kann nicht lange gut gehen.