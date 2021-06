Der Kaltstart und eine offene Rechnung

Es ist wie der berühmte Sprung ins kalte Wasser. Keinen einzigen Vorbereitungswettkampf hat Stephan Wenk in den Beinen, als er am Sonntag zum kräftezehrenden Traillauf L`Olla de Nuria antritt. Der Bertschiker weiss darum nicht, wo er leistungsmässig steht.



Die Eckdaten des Rennens in den Pyrenäen sind derweil imposant: Die Halbmarathonstrecke weist 2000 m Aufstieg auf, wobei der Start in Santuari de Nuria schon auf 1900 m Höhe ist. 72 Prozent des Wettkampfs liegen danach oberhalb von 2700 m.