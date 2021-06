Kocher holt WM-Bronze

Der Kampf um Bronze ist eng. Und bleibt vorerst ohne Entscheidung. Je eine Strafe haben die Riedikerin Fabienne Kocher und ihre Gegnerin, die Portugiesin Joana Ramos, nach Ablauf der vier Minuten auf dem Konto. Der Kampf geht also ins Golden Score.

In diesem geht es dann plötzlich ganz schnell. Das Duell zwischen der 27-jährigen Schweizerin und ihrer zwölf Jahre älteren Gegnerin endet nach nur 51 Sekunden, auf allerdings unspektakuläre Art und Weise. Ramos kassiert zwei weitere Strafpunkte – Kocher ist die Siegerin und sichert sich in der Kategorie bis 52 kg den dritten Platz.

Es ist der ideale Abschluss eines fast perfekten Tages. Erstmals überhaupt stösst Kocher an Elite-Weltmeisterschaften in den Final-Block vor. Sie verpasst zwar den Sprung in den Final mit ihrer Niederlage gegen die Spanierin Ana Perez Box, kann die Enttäuschung darüber aber abschütteln.

Im Kampf um den 3. Platz ist sie wieder voll auf der Höhe. Sie feiert mit dem Gewinn von WM-Bronze den grössten Erfolg der Karriere. Ihr gelingt zugleich Historisches: Sie ist erst die zweite Schweizer Judoka, die bei den Frauen eine WM-Medaille gewinnt. Vor 24 Jahren war Monika Kurath in der Klasse bis 48 kg in Paris ebenfalls Dritte geworden.

Die Chance resolut genutzt

Kocher stellt mit ihrer starken Leistung in der ungarischen Hauptstadt einmal mehr unter Beweis, dass sie mit der Weltspitze Schritt halten kann. Die Nummer 21 der Weltrangliste nützt dabei auch die Gelegenheit resolut aus, dass in Budapest die Hälfte der Kämpferinnen aus den Top Ten fehlen.

Weltmeisterschaften und Fabienne Kocher – das war bisher keine Liebesbeziehung. An ihren letzten drei Elite-WMs war sie jeweils ohne Platzierung geblieben. Das Bestresultat datiert deswegen aus dem Jahr 2014.

Damals hatte sie den 7. Platz belegt – allerdings in einer anderen Gewichtsklasse. Um dieses Ergebnis toppen zu können, brauche es einen starken Kopf, viel Herzblut und eiserner Siegeswille, hatte Kocher im Vorfeld gesagt. Und war in Budapest dann auf den Punkt genau bereit.

Olympia in Tokio – Kocher oder Tschopp?

Mit ihrem 3. Platz hat Kocher ihre Ausgangslage im internen Kampf um ein Olympiaticket erheblich verbessert. Die Riedikerin – sie hatte die Qualifikationskriterien bereits vorher erfüllt – gewann beim finalen der Qualifikationsphase 1000 Punkte. Die Baslerin Evelyne Tschopp, die vor der WM in der Weltrangliste acht Plätze vor Kocher lag, scheiterte an der WM derweil in den Pool-Kämpfen.

Bei Olympischen Spielen ist pro Land und Gewichtsklasse nur eine Athletin teilnahmeberechtigt. Den Entscheid, ob Kocher oder Tschopp die Schweiz in Tokio vertreten darf, fällt die Selektionskommission von Swiss Olympic nach Vorschlag des Schweizer Judo-Verbandes.