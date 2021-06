Schon vor der Hälfte macht sie ernst

Soll sie starten? Oder lieber verzichten? Fabienne Schlumpf war hin- und hergerissen. Bis die Wetzikerin entschied: Ja, sie ist an der SM 10000 und Steeple in Uster dabei.



Mehrere Gründe sprachen aus ihrer Sicht dafür. Die 30-Jährige liebt Wettkämpfe. Und weiss nicht, wann sich die nächste Startgelegenheit bieten wird. «Also habe ich mir gesagt, ich mache mal.» Zudem war der Aufwand gering, die Anreise an den Wettkampf kurz.