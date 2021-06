Erfüllt sich Kocher an der WM ihren Kindheitstraum?

Es ist der finale Showdown, um mit Blick auf die anstehenden Olympischen Spiele in Tokio nochmals zu punkten.

Und klar ist: Die Riedikerin Fabienne Kocher braucht an der am Sonntag beginnenden Weltmeisterschaft in Budapest ein Topresultat in der Kategorie bis 52 kg, um noch an Evelyne Tschopp vorbeizuziehen. Denn: In der jeweiligen Gewichtsklasse gibt es pro Nation nur ein Olympia-Ticket.

Auf Rang 21 ist Kocher mit 3117 Punkten im Weltranking klassiert. Ihre Rivalin aus dem Baselbiet liegt auf Platz 13 (3850).

«Ich weiss, dass viel von diesem Turnier abhängt für mich. Es könnte der letzte Wettkampf für eine längere Zeit sein oder ich erfülle mir meinen lang ersehnten Kindheitstraum», sagt die 27-Jährige vom Judoclub Uster, die am Montag im Einsatz stehen wird.

Druck will sie sich deshalb aber nicht machen. «Entweder hat es dann gereicht oder ich war noch nicht so weit», sagt sie unaufgeregt.