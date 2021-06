Die Crosstour zieht die Notbremse

Positiv ist derweil, dass die Organisatoren in Baden (12. September), Hittnau (21. November) und Meilen (2. Januar 2022) gewillt sind, ihre Rennen auch ohne Crosstour durchzuführen. In welcher Grösse und mit welchem Status, ist noch unklar.

Auf der bekannten Strecke am Schlosshügel in Hittnau hatten in der vergangenen Saison innerhalb von acht Tagen gleich zwei Rennen stattgefunden – die SM und das Crosstour-Final. Die Veranstaltungen wurden für Kevin Kuhn zu Triumphfahrten – der Gibswiler siegte zweimal.