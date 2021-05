Er braucht einen langen Schnauf

Den Aufwand wollte er nicht auf sich nehmen. Auch weil er un­sicher war, ob der Wettkampf ­tatsächlich stattfinden würde. Hauptsächlich aber ist Jens-Michael Gossauer im Formaufbau noch nicht an dem Punkt, der für einen Einsatz in einem internationalen Feld nötig wäre.



So fand Anfang Mai der erste europäische Powerman der Saison unweit von Lissabon ohne den Bäretswiler statt. Bis der Langdistanz-Vizeweltmeister von 2019 ins Wettkampfgeschehen eingreift, wird es wohl Juli.