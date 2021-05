Giovinazzi sorgt für den ersten Sauber-Punkt

Im Rennen in den Strassenschluchten von Monaco, wo Überholen kaum möglich ist, konnte sich der Italiener aber trotz den Ausfällen von Charles Leclerc (Ferrari) und Valtteri Bottas (Merdedes) nicht verbessern. An der Box verlor er zwei Ränge an Esteban Ocon (Alpine) und Lance Stroll (Aston Martin), deren Strategie-Poker aufging. In der Schlussphase des Rennens klebte Giovinazzi dann quasi am Heck von Ocon – überholen konnte er den Franzosen aber nicht.

«Auf einer anderen Strecke, wo man überholen kann, hätte ich Achter werden können», sagte Giovinazzi zwar, zeigte sich aber doch zufrieden. «Wir haben grosse Fortschritte gemacht, und dieser Punkt motiviert uns noch viel mehr.»

Für Teamchef Frédéric Vasseur war der WM-Punkt «endlich das Resultat, das wir verdienen. Die Pace an diesem Wochenende hat gezeigt, welche Fortschritte wir gemacht haben».

Verstappen übernimmt WM-Führung

Den Sieg in Monaco sicherte sich Max Verstappen im Red Bull vor Carlos Sainz (Ferrari) und Lando Norris (McLaren). Der Holländer übernahm damit die Führung in der WM von Lewis Hamilton. Der Titelverteidiger im Mercedes musste sich mit Rang 7 zufriedengeben.

Besonders frustrierend verlief das Wochenende für Charles Leclerc. Der Ex-Sauber-Pilot aus Monaco sicherte sich am Samstag die Pole Position, am Sonntag versagte sein Ferrari aber den Dienst – er schaffte es nicht einmal in die Startaufstellung.